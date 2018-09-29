مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

صورة أرشيفية لوزير البترول المصري طارق الملا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:43 29/09/2018 حدث بتاريخ: 13:45 29/09/2018

قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم السبت إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

كان الوزير قال في وقت سابق من العام الحالي إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية السنة المالية 2017-2018 حيث تكثف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.

وقال الوزير متحدثا لرويترز ”بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج“.

ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إقليميا لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية منها حقل (ظهر) البحري العملاق الذي يحوي احتياطيات غاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

كان الملا أعلن في يناير كانون الثاني الماضي أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريا بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.