بتروبراس ستدفع 853 مليون دولار للسلطات الأميركية والبرازيلية في إطار فضيحة الرشى

مقر مجموعة بتروبراس البرازيلية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:09 27/09/2018 حدث بتاريخ: 19:10 27/09/2018

وافقت شركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس على دفع غرامة بقيمة 853 مليون دولار للسلطات الأميركية والبرازيلية في إطار فضيحة الرشى في البرازيل، وفق وزارة العدل الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان الخميس إن الولايات المتحدة بدأت التحقيق في حالات فساد تستهدف بتروبراس التي "سهلت دفع رشى إلى سياسيين وأحزاب سياسية في البرازيل".

وستقبض السلطات البرازيلية 80% من هذه الغرامة ويذهب الباقي لوزارة العدل الأميركية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وقال براين بنشكوفسكي مساعد الدعي العام في البيان إن مسؤولين في بتروبراس بينهم أعضاء في مجلس الإدارة سهلوا دفع رشى إلى سياسيين واحزاب سياسية ثم تلاعبوا بالحسابات حتى لا يكتشفها المستثمرون والمدققون.

وأقرت المجموعة البرازيلية بحدوث تزوير ودفع رشى.

وذكرت وزارة العدل الأميركية أنها تمكنت من إجراء تحقيق في قضايا التزوير في المجموعة لأن أسهمها مدرجة في بورصة نيويورك.

ولكنها قالت إنها لن تلاحق بتروبراس قضائيا وإن كان بوسع القضاء الأميركي بصورة منفصلة ملاحقة موظفين سابقين فيها.

اندلعت الفضيحة التي عرفت باسم "لافا جاتو" (الغسيل السريع) في 2014 حول عقود منحتها المجموعة العامة، وطالت كل الأحزاب السياسية البرازيلية.

ووضع عشرات المسؤولين السياسيين من مختلف الاتجاهات في السجن وبينهم حكام ولايات ورجال أعمال بارزون.

وفي بيان منفصل قالت هيئة رقابة البورصة الأميركية إن بتروبراس وافقت على دفع 933 مليون دولار تعويضات عن أرباح تحققت بصورة غير مشروعة، لكن المبلغ قد يخفض.