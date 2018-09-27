أسعار النفط تصعد 1% قبل عقوبات أمريكية على إيران

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:56 27/09/2018 حدث بتاريخ: 12:50 27/09/2018

زادت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران المصدرة للنفط من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر تسوية، وبما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3 بالمئة عن آخر تسوية.

وقال تجار إن أسواق النفط تشهد انخفاضا في المعروض قبل العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وبلغت صادرات النفط الخام الإيرانية ذروتها في 2018 حين سجلت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بما يعادل ثلاثة بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي.

وأظهرت بيانات شحن على منصة تومسون رويترز أن الصادرات الإيرانية في سبتمبر أيلول انخفضت إلى نحو مليوني برميل يوميا مع رضوخ المشترين في أنحاء العالم للضغوط الأمريكية وتخفيضهم للواردات.

ولا تملك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طاقة إنتاجية فائضة تكفي لتعويض النقص المتوقع في صادرات إيران، ثالث أكبر منتج داخل أوبك.

