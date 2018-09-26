أيرباص تسعى لتأكيد صفقة بيع طائرات بقيمة 18 مليار دولار إلى الصين

أيرباص

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:30 26/09/2018 حدث بتاريخ: 20:39 26/09/2018

قالت مصادر مطلعة أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" أرسلت وفدا عالي المستوى إلى بكين بهدف تأكيد الصفقة المحتملة لبيع طائرات إلى الصين بقيمة 18 مليار دولار، وهي الصفقة التي ستؤكد كيفية إدارة بكين لتعاملاتها التجارية رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

تتضمن الصفقة التي تمت الإشارة إليها أول مرة في كانون ثان/يناير الماضي حوالي 180 طائرة طراز "أيه 320 نيو" ذات الجسم الضيق.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن وفد "أيرباص" الذي يضم "توم إندريس" الرئيس التنفيذي للشركة و"جولياومي فاوري" رئيس قطاع الطائرات التجارية سيناقش تفاصيل الصفقة في بكين.

ويتواجد وفد الشركة الأوروبية في الصين للاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء أول مصنع لتجميع طائراتها في الصين، وافتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المروحية.

وقالت الشركة إنها لن تعلق على خطط سفر إدارتها، ولا على المناقشات السرية مع العملاء. وكانت هيئة الرقابة على الطيران الصينية "سي.أيه.أيه.سي" قد صرحت اليوم بأنها عقدت اجتماعا مع "فاوري" لكنها لم تقدم أي تفاصيل عن اللقاء.

ورغم أنه قد لا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن الرئيس الصيني يسعى إلى الإعلان عن الصفقة خلال معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد في شنغهاي، اعتبارا من 5 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، حيث سيتم الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات التي تظهر الدور الصيني في التجارة العالمية، بحسب هذه المصادر.