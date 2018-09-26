أسعار الذهب مستقرة قبيل قرار الفائدة الأمريكية

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:09 26/09/2018 حدث بتاريخ: 11:09 26/09/2018

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1200.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تحرك في نطاق ضيق يبلغ أربعة دولارات خلال الجلسة واختبر مستوى المقاومة المهم عند 1200 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1204.70 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني "ينتظر الناس لاستقاء الاتجاه من مجلس الاحتياطي... أعتقد أن المجلس لن يحيد عن المسار. لكن قد يذكرون أن الحرب التجارية (بين الصين والولايات المتحدة) ربما تؤثر على النمو."

يختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه اليوم حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ أواخر 2015. ويتوقع المستثمرون زيادة أخرى قبل نهاية السنة لكن توقعات 2019 أقل وضوحا.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1058.24 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر يناير كانون الثاني عند 1068.50 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة لتسجل 14.48 دولار مقتربة أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 14.56 دولار الذي بلغته أمس الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 825.90 دولار للأوقية.