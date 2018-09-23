أوبك ترفع توقعاتها بالنسبة الى الانتاج النفطي الاميركي

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:45 23/09/2018 حدث بتاريخ: 18:45 23/09/2018

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في تقرير نشرته الاحد ان انتاج الولايات المتحدة من النفط سيكون اكثر من المتوقع، كما توقعت المنظمة زيادة واضحة في الطلب العالمي على النفط في الامد البعيد.

وجاء في التقرير ان العرض العالمي من المحروقات السائلة (نفط وغاز طبيعي مسال ..) سيرتفع من 98,4 مليون برميل يوميا في 2018 الى 111,9 مليون برميل يوميا في 2040.

وهذه الارقام اكبر بقليل مما توقعته المنظمة العام الماضي، والفارق سببه الزيادة المتوقعة لانتاج النفط في دول غير اعضاء في اوبك وخصوصا الولايات المتحدة.

ويتوقع ان يرتفع انتاج دول لا تنتمي الى اوبك ب 8,6 ملايين برميل يوميا ليبلغ 66,1 مليون برميل يوميا بين 2017 و2023 بسبب زيادة اكبر في الطلب وارتفاع اسعار النفط، بحسب التقرير.

بيد ان ذروة انتاج هذه الدول متوقعة مع نهاية سنوات 2020 ما سيتيح لاسعار نفط دول اوبك التي يتوقع ان تنخفض في الامد المتوسط، ان تعاود الارتفاع بقوة.

ورغم تنامي سوق السيارات الكهربائية وسياسات التحول في مجال الطاقة، فان الطلب العالمي على النفط سيواصل الارتفاع، بحسب اوبك.

ويتوقع ان يرتفع الطلب من 97,2 مليون برميل يوميا في 2018 الى 104,5 ملايين برميل يوميا في 2040 وهو رقم اعلى بقليل مما توقعته المنظمة في 2017.

لكن نسق زيادة الطلب سيتباطؤ بقوة بين 2035 و2040 بسبب تطور قطاع السيارات الكهربائية وجهود النجاعة في مجال الطاقة.

واشار التقرير خصوصا الى تباين كبير بحسب مناطق العالم. اذ سيزداد الطلب على النفط في الدول الناشئة بسبب نموها الديموغرافي وتنامي طبقاتها المتوسطة واقتصادها.

وفي المقابل سيشهد الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعا مع بداية سنوات 2020.

لكن في أفق 2040 سيبقى النفط اول طاقة مستهلكة في العالم متقدما على الغاز والفحم.