الاسترليني يقفز بدعم من مبيعات للتجزية وآمال بشأن بريكست

أوراق نقدية من الجنيهات الاسترلينية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:11 20/09/2018 حدث بتاريخ: 19:11 20/09/2018

صعد الجنيه الاسترليني يوم الخميس أكثر من سنتين إلى أعلى مستوياته في شهرين بدعم من بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ووسط تفاؤل متزايد بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحققان تقدما في قمة لزعماء التكتل صوب اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وارتفع الاسترليني أكثر من 1 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3295 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو تموز.

ومقابل العملة الأوروبية، زاد الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 88.47 بنس لليورو وهو أعلى مستوى منذ السابع عشر من يوليو تموز.

ودفع المستثمرون هذا الأسبوع الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ يوليو تموز مع تزايد ثقتهم في إمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة في إطار بريكست، وهو ما يساعد بريطانيا في تفادي خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.