الاسترليني يقفز بدعم من مبيعات للتجزية وآمال بشأن بريكست
صعد الجنيه الاسترليني يوم الخميس أكثر من سنتين إلى أعلى مستوياته في شهرين بدعم من بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ووسط تفاؤل متزايد بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحققان تقدما في قمة لزعماء التكتل صوب اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
وارتفع الاسترليني أكثر من 1 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3295 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو تموز.
ومقابل العملة الأوروبية، زاد الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 88.47 بنس لليورو وهو أعلى مستوى منذ السابع عشر من يوليو تموز.
ودفع المستثمرون هذا الأسبوع الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ يوليو تموز مع تزايد ثقتهم في إمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة في إطار بريكست، وهو ما يساعد بريطانيا في تفادي خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.