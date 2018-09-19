أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف الإمدادات رغم زيادة مخزوناتأمريكا

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:45 19/09/2018 حدث بتاريخ: 12:02 19/09/2018

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء على الرغم من زيادة المخزونات التي فاقت في أثرها المخاوف من أن المنتجين قد لا يكونون قادرين على تغطية العجز في الإمدادات حالما تدخل عقوبات أمريكية على إيران حيز التنفيذ.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا في العقود الآجلة إلى 79.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو ما يعادل 0.29 بالمئة، إلى 70.05 دولار للبرميل بعدما قفزت 1.4 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء وسط تقارير إعلامية تحدثت عن أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تشعر بالارتياح إزاء ارتفاع الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل.

كانت رويترز ذكرت في الخامس من سبتمبر أيلول أن السعودية تريد أن يظل النفط يتحرك في نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل للحفاظ على التوازن بين تعظيم العائد والسيطرة على الأسعار حتى انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين مستقلين، بينهم روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في 23 سبتمبر أيلول في الجزائر لبحث كيفية تخصيص الزيادات في الإنتاج في إطار الحصص المقررة، وذلك لتعويض خسارة الإمدادات القادمة من إيران.

وستدخل العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من أن الكثير من المشترين قلصوا بالفعل مشترياتهم، وهو ما أثار تساؤلات حل كيفية تغطية النقص.

وفاقت مخاوف الإمدادات في أثرها زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي جرى الإعلان عنها أمس الثلاثاء.

ووفقا لمعهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 397.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر أيلول.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت 1.5 مليون برميل.

وستُنشر بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.