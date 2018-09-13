بنك انكلترا يبقي على معدلات الفائدة بسبب الغموض حول "بريكست"

محافظة بنك انكلترا مارك كارني

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:45 13/09/2018 حدث بتاريخ: 19:45 13/09/2018

أعلن بنك انكلترا (المركزي البريطاني) الخميس الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نسبة 0,75% مشيرا الى "حالة الغموض المتزايدة" بشأن البريكست.

وأيد تسعة من صانعي السياسة في البنك -- بينهم حاكم البنك مارك كارني الذي وافق هذا الاسبوع على البقاء في منصبه الى ما بعد خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي العام المقبل -- على ابقاء معدل الفائدة كما هو.

وفي اب/اغسطس، صوتت لجنة السياسات النقدية بالاجماع لرفع الفائدة بربع نقطة مئوية للمساعدة على ابطاء التضخم الناجم عن البريكست.

وافاد محضر الاجتماع الاخير أنه "منذ اجتماع اللجنة السابق، ظهرت مؤشرات، خصوا في الأسواق المالية، على حالة من الغموض حول التطورات المستقبلية لعملية الانسحاب" من الاتحاد الاوروبي.

والثلاثاء، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن كارني سيبقى حاكما لبنك انكلترا حتى كانون الثاني/يناير 2020 لتوجيه الاقتصاد خلال "فترة قد تكون مليئة بالاضطرابات" بعد البريكست.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في اذار/مارس فيما تشيع مخاوف من احتمال فوضى اقتصادية في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد قبل موعد الخروج منه.