المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:04 13/09/2018 حدث بتاريخ: 15:07 13/09/2018

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس اليوم الخميس، في خطوة دعمت الليرة التركية وربما تهدئ مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وزاد البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع إلى 24 بالمئة مما يعني أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل نيسان في مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية.

جاء القرار على الرغم من تأكيد أردوغان على معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة في وقت سابق اليوم، قائلا إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.

كان 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يشدد البنك سياسته النقدية، لكن توقعات الزيادة في أسعار الفائدة تراوحت بين 225-725 نقطة أساس، إذ يوازن البنك بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي.

وارتفعت العملة التركية إلى 6.01 ليرة للدولار بعد القرار من مستوى يزيد على 6.4176 قبل القرار.

وقال البنك المركزي إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار.

وأضاف البنك في بيان "إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر".

وخسرت الليرة 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.