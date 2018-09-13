بكين ترحب بالعرض الاميركي للتفاوض لوقف الحرب التجارية

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:59 13/09/2018 حدث بتاريخ: 13:23 13/09/2018

رحبت وزارة التجارة الصينية الخميس بالعرض الاميركي لاجراء مفاوضات في محاولة لوقف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واقترح وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين الاربعاء على الحكومة الصينية استئناف المفاوضات قبل مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية تهدد ادارة دونالد ترامب بفرضها على ما قيمته مئتي مليار دولار من الصادرات الصينية السنوية للولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ للصحافيين إن "الصين تعتبر أن تصعيد النزاع التجاري ليس في صالح أي من الاطراف".

وأضاف أن "الصين تلقت بايجابية الدعوة (الى التفاوض) من جانب الولايات المتحدة وترحب بها"، موضحا أن الجانبين يبحثان حاليا تفاصيل احتمال عقد اجتماع يمكن أن يتم في أحد البلدين.

وفرضت واشنطن في الاشهر الاخيرة رسوما جمركية عقابية على سلع صينية تمثل خمسين مليار دولار من الواردات السنوية.

وردت بكين فورا باجراءات مضادة على صادرات اميركية بالقيمة نفسها.

لكن الصين لن تكون قادرة على فرض رسوم على مئتي مليار دولار من السلع الاميركية الاضافية ردا على اي اجراءات اميركية محتملة كون وارداتها من الولايات المتحدة تقل عن صادراتها الى هذا البلد.

وافادت دراسة اجرتها غرفة التجارة الاميركية في الصين ونشرت الخميس أن ستين في المئة من الشركات الاميركية العاملة في الصين أعلنت أنها شعرت بوطأة زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها البلدان.