الليرة التركية تضعف قبيل قرار الفائدة الخميس

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:01 12/09/2018 حدث بتاريخ: 11:01 12/09/2018

ضعفت الليرة التركية اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين ما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي غدا الخميس حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المضعضعة.

وسجلت الليرة 6.4600 مقابل الدولار في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 6.4225 في إغلاق أمس الثلاثاء.

فقدت العملة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية فضلا عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة.

لكن العملة استقرت تقريبا معظم فترات الأسبوع الحالي مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار المركزي بخصوص سعر الفائدة.