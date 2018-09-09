العراق يبقي السعر الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا دون تغيير في أكتوبر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:38 09/09/2018 حدث بتاريخ: 21:39 09/09/2018

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن العراق حدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا لشهر أكتوبر تشرين لأول بخصم قدره 0.15 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بدون تغيير عن الشهر السابق.

وقالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني إنه جرى تحديد سعر خام البصرة الثقيل إلى آسيا للشهر نفسه بخصم 3.35 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.

كما جرى تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في الشحنات المتجهة إلى أسواق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في أكتوبر تشرين الأول بخصم 0.50 دولار للبرميل دون مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، منخفضا عن الشهر السابق.

وتحدد سعر السعر الرسمي لخام كركوك في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بعلاوة 0.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس، بدون تغيير عن الشهر السابق. ولم يطرأ أي تغيير على سعر خام كركوك في شحنات الولايات المتحدة ليستقر عند 0.55 دولار للبرميل فوق أرجوس.

أما في الشحنات المتجهة إلى أوروبا، فقد زاد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر أكتوبر تشرين الأول 0.80 دولار إلى سعر خام برنت المؤرخ منقوصا منه 4.00 دولارات للبرميل، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي لخام كركوك للشهر نفسه إلى 2.75 دولار دون برنت المؤرخ.