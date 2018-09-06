استمرار تراجع البطالة في اليونان ولكن ببطء

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:52 06/09/2018 حدث بتاريخ: 17:53 06/09/2018

استمرت البطالة في اليونان في التراجع ولكن ببطء، حيث تراجعت في حزيران/يونيو الماضي إلى 19.1% مقارنة بـ 21.3% في نفس الشهر من العام الماضي ،وذلك حسب بيانات مكتب الإحصاء اليوناني اليوم الخميس.

وأشار المكتب إلى أن نسبة البطالة تراجعت في أيار/مايو 2018 دون حاجز 20% وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل في ذلك الشهر 19.3%.

وكانت آخر مرة تبلغ فيها نسبة العاطلين عن العمل في اليونان أقل من 20% في العام الذي أعقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، وبعد أن وجهت اليونان استغاثة لشركائها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في نيسان/أبريل .2010

ثم بلغت نسبة البطالة 19.1% في أيلول/سبتمبر عام 2011 ،ثم ارتفعت شهريا بشكل مأسوي و وصلت ذروتها في تموز/يوليو 2013 عندما بلغت نسبة العاطلين آنذاك 27.9%.

وقبل عشر سنوات، وبالتحديد في أيار/مايو 2008، بلغت نسبة البطالة في اليونان 7.3% من عدد القادرين على الكسب.

ولم تعد اليونان منذ أكثر من ثمان سنوات تندرج تحت مظلة إنقاذ دولية، وأصبحت تأمل في أن تستطيع قريبا الوفاء بالتزاماتها المالية دون مساعدة من الخارج.