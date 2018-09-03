الهند تسمح لشركات التكرير الحكومية باستخدام ناقلات وتأمين إيران لاستيراد النفط

العلم الإيراني يرفرف بالقرب من منشأة نفطية إيرانية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:04 03/09/2018 حدث بتاريخ: 18:05 03/09/2018

قالت مصادر إن الهند قررت السماح لشركات التكرير الحكومية باستيراد النفط الإيراني على أن توفر طهران الناقلات وخدمات التأمين، بعدما أوقفت شركات من بينها شركة الشحن الهندية (إس.سي.آي)، أكبر شركة شحن في البلاد، الرحلات إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال مسؤول بشركة الشحن الهندية لرويترز ”لدينا نفس الوضع (الذي تشهده معظم شركات الشحن الغربية) لأنه لا توجد تغطية، لذا لا يمكننا الذهاب (إلى إيران)“.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام عن الصفقات التجارية.

وقال مصدر حكومي ”سمحت وزارة الشحن لشركات التكرير بشراء النفط الإيراني على أساس شامل للتكلفة والتأمين والشحن“.

وذكر المصدر الحكومي أن السماح بالشراء على أساس شامل التكلفة والتأمين والشحن لا ينطبق إلا على العقود السنوية القائمة مع إيران.