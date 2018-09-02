اردوغان يرغب في التخلي عن اعتماد الدولار في المبادلات مع روسيا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:08 02/09/2018 حدث بتاريخ: 16:08 02/09/2018

تعتزم تركيا التخلي عن اعتماد الدولار في مبادلاتها التجارية مع روسيا، بحسب ما قال الاحد رئيسها رجب اردوغان الذي قال إن الولايات المتحدة تتصرف مثل "ذئب ضارٍ".

وقال اردوغان مخاطبا رجال اعمال اثناء زيارة قرغيزستان إن "أميركا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها".

واشار الى ان بلاده بصدد التفاوض مع روسيا بشأن الاستغناء عن الدولار في مبادلاتهما التجارية وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية الاميركية.

وبحسب ترجمة لتصريحاته الى اللغة القرغيزية فقد قال "ان استخدام الدولار يضر بنا. لن نرضخ وسننتصر".

أعلن اردوغان في 31 آب/اغسطس ان تركيا وقعت مع روسيا اتفاقا لشراء صواريخ اس-400. ويثير هذا الامر حنق واشنطن التي هددت بوقف تسليم طائرات اف-35 بيعت لتركيا العضو في الحلف الاطلسي.

وتشهد العلاقات الاميركية التركية ازمة منذ رفض انقرة تسليم قس اميركي يحاكم بتهمة "الارهاب" ويخضع للاقامة الجبرية على اراضيها. وتبادل البلدان تجميد ارصدة وزراء ورفعا الرسوم الجمركية على بعض السلع.

وهذه الازمة التي تثير قلق الاسواق ساهمت في تراجع الليرة التركية التي فقدت 40 بالمئة من قيمتها امام الدولار منذ بداية 2018.

كما تراجع الروبل الروسي الى ادنى مستوى منذ عامين بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة اثر واقعة تسمم عميل روسي في المملكة المتحدة. ونفت موسكو قطعيا ضلوعها في الحادثة.