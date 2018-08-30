مصر تستورد مليون طن من الأرز من فيتنام

مصر قلصت زراعة الأرز لتوفير المياه

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:54 30/08/2018 حدث بتاريخ: 22:54 30/08/2018

أعلن رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، الخميس إن مصر اتفقت مع فيتنام على استيرادمليون طن من الأرز الأبيض خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر وذلك بعدتقليص زراعته في وقت سابق من العام الحالي.

وأضاف رجب شحاته في اتصال هاتفي مع رويترز "زيارة رئيس فيتنام إلى مصر نتج عنها اتفاقية تعاون تجاري، تتضمن توريد مليون طن من الأرز الأبيض على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الأسبوع المقبل.

وأردف: "تصل هذه الكميات على دفعات من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما سيعززالاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز لمده عام قادم بجانب وجود مخزون من الأرز المحلي داخل الأسواق".

وفي محاولة لترشيد استخدام موارد المياه، خفضت مصر هذا العام المساحة المسموح بزراعتها بالأرز وفرضت عقوبات جديدة صارمة على المزارعين الذين يزرعونه بشكل مخالف للقانون.

وقال تجار إن هذه السياسات ستدفع مصر على الأرجح لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل بعد عقود من تحقيق فائض في الإنتاج المحلي.

وقال شحاته "الاستيراد سيكون مسؤولية الحكومة وليس القطاع الخاص".

ولم يذكر سعر الأرز الفيتنامي لكنه قال إنه "سيكون أرخص من الأرز المستورد من الصين".

تستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسيتمبر.