الاتحاد الاوروبي مستعد لالغاء رسوم السيارات المصدرة للولايات المتحدة

الاتحاد الاوروبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:57 30/08/2018 حدث بتاريخ: 17:57 30/08/2018

قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الاوروبي سيسيليا مالمستروم الخميس أن الاتحاد الاوروبي مستعد لإلغاء الرسوم على السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة في اتفاق التجارة المقترح مع واشنطن.

وصرحت أمام أعضاء البرلمان الاوروبي في بروكسل "نحن مستعدون لخفض .. رسوم سياراتنا إلى الصفر، وجميع الرسوم إلى الصفر إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء ذاته".

وأضافت "يجب أن يكون الأمر متبادلا. إذا حدث ذلك فإنه سيكون جيدا بالنسبة لنا اقتصاديا وجيدا لهم".

وفي تموز/يوليو الماضي تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر خلال اجتماع في البيت الابيض العمل معا للتوصل الى اتفاق تجارة محدود يزيل الرسوم الجمركية بين الاتحاد والولايات المتحدة باستثناء قطاع السيارات.

وهدأ ذلك الاجتماع الخلاف التجاري الذي اندلع بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً على المعادن المستوردة من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو رغم الجهود التي بذلها قادة ومسؤولو الاتحاد الاوروبي على مدى أشهر لإرضاء الرئيس الأميركي.

واوكلت إلى مسؤولين كبار على رأسهم مالمستروم من الجانب الأوروبي وممثل التجارة روبرت لايتهايزر من الجانب الأميركي، مهمة وضع الخطوط العريضة لهذا الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت مالمستروم "علينا أن نسعى لمحاولة انجاز الاتفاق خلال ولاية المفوضية (التي تنتهي في خريف 2019)".

وأكدت كذلك أنه مهما كان الاتفاق الذي سيتم التوصل إليها فإنه لن يكون على مستوى محادثات شراكة التجارة والاستثمار عبر الاطلسي، وهي محاولة سابقة من قبل بروكسل وواشنطن للتوصل الى اتفاق تجارة واسع، انهارت بعد تولي ترامب الرئاسة في ظل تبنيه سياسة حمائية.