الذهب يرتفع في المعاملات الفورية

سبائك ذهبية - أرشيف

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:03 30/08/2018 حدث بتاريخ: 23:48 29/08/2018

ارتفعت أسعار الذهب للبيع الفوري، الأربعاء، مع تحول الدولار الأميركي إلى الانخفاض، لكن توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية قيدت المكاسب وأبقت عقود الذهب تحت ضغوط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1205.26 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وفي جلسة الثلاثاء سجلت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس عند 1214.28 دولار، لكنها أغلقت منخفضة 0.8 بالمئة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق تجاري.

وقال مايكل ماتوسيك كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال انفستورز "غياب أنباء ايجابية في السوق دفع الذهب للارتفاع اليوم".

لكن عقود الذهب الأميركية تسليم ديسمبر أغلقت منخفضة 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1211.50 دولار للأوقية مع تعرضها لضغوط من صعود الأسهم العالمية.

وانخفض الدولار أمام سلة من العملات وهو ما يجعل سعر الذهب بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى وبالتالي يدعم أسعار المعدن النفيس للبيع الفوري.

وتتجه أسعار الذهب للهبوط لخامس شهر على التوالي وهو ما سيكون أطول سلسلة خسائر شهرية منذ أوائل 2013.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 14.74 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 1.4بالمئة إلى 796.70 دولار للأوقية

وزاد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 958.30 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو عند 967 دولارا.