الذهب يرتفع لكن توقعات رفع الفائدة تكبح السوق

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:51 29/08/2018 حدث بتاريخ: 11:51 29/08/2018

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة لكن ارتفاع الدولار توقعا لصعود أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدا من مكاسب المعدن النفيس.

وفي الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة عند 1204.43 دولار للأوقية (الأونصة).

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ العاشر من أغسطس آب عند 1214.28 دولار أمس الثلاثاء لكنها أغلقت منخفضة 0.8 بالمئة مع صعود سندات الخزانة الأمريكية بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1210.60 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي شيونج لتداول الذهب في هونج كونج "الأسعار انتعشت لكن البيع (يوم الثلاثاء) يظهر أن لا أحد يرغب في ملاحقة المعدن فوق 1210 دولارات... ستكون هناك زيادات لسعر الفائدة في سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول وهو ما يثقل كاهل الذهب."

تراجع الذهب نحو 7.5 بالمئة هذا العام وسط نزاعات تجارية عالمية وأزمة في العملة التركية مع تحول المستثمرين على نحو متزايد صوب الدولار.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.73 دولار.

وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 793.20 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 943.18 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 956 دولارا يوم الثلاثاء.