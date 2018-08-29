الليرة التركية تواصل الهبوط بفعل الضبابية بشأن خلاف مع واشنطن

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:11 29/08/2018 حدث بتاريخ: 11:18 29/08/2018

واصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.

وجرى تدوال العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار بحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 6.2625 ليرة في إغلاق أمس الثلاثاء.

وخسرت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.