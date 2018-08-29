كندا: الاتفاق المكسيكي-الاميركي "مهّد جيداً الطريق" لإعادة التفاوض على نافتا
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن واشنطن وأوتاوا ستبدآن محادثات مفصلّة الأربعاء في محاولة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، معتبرة ان الاتفاق الذي توصّلت اليه واشنطن ومكسيكو بهذا الشأن الاثنين "مهّد جيداّ الطريق" أمام هذه المحادثات.
وقالت فريلاند إن "القرارات الصعبة" التي اتخذتها المكسيك للتوصل الى اتفاق أولي مع الولايات المتحدة حول الاتفاقية سوف تسهّل المحادثات.
وأضافت أن جهود المكسيك "تمهّد الطريق لنا لخوض محادثات هامة وموضوعية وباعتقادي مثمرة مع الولايات المتحدة هذا الاسبوع".