كندا: الاتفاق المكسيكي-الاميركي "مهّد جيداً الطريق" لإعادة التفاوض على نافتا

وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:15 29/08/2018 حدث بتاريخ: 10:24 29/08/2018

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن واشنطن وأوتاوا ستبدآن محادثات مفصلّة الأربعاء في محاولة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، معتبرة ان الاتفاق الذي توصّلت اليه واشنطن ومكسيكو بهذا الشأن الاثنين "مهّد جيداّ الطريق" أمام هذه المحادثات.

وقالت فريلاند إن "القرارات الصعبة" التي اتخذتها المكسيك للتوصل الى اتفاق أولي مع الولايات المتحدة حول الاتفاقية سوف تسهّل المحادثات.

وأضافت أن جهود المكسيك "تمهّد الطريق لنا لخوض محادثات هامة وموضوعية وباعتقادي مثمرة مع الولايات المتحدة هذا الاسبوع".