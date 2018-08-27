النفط يهبط متأثرا بالخلافات التجارية بين أمريكا والصين

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:56 27/08/2018 حدث بتاريخ: 10:59 27/08/2018

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل مخاوف من أن يقوض الخلاف التجاري الأمريكي الصيني النمو الاقتصادي العالمي، وإن كانت العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني حالت دون تكبد الخام مزيدا من الخسائر وفقا لما قاله بعض التجار.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 19 سنتا عن سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 68.42 دولار للبرميل.

وقال التجار إن نشاط التداول كان محدودا بسبب عطلة عامة في بريطانيا.

ومن المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

وصدرت إيران العضو في أوبك نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام منذ بداية العام. ويتوقع معظم المحللين أن تنخفض الصادرات عن هذا المستوى بما لا يقل عن مليون برميل يوميا فور بدء سريان العقوبات.