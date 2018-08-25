قطر "تعاني" وتستنجد بإيران

قطر طلبت زيادة حركة الملاحة بين ميناءي حمد وبوشهر

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:25 25/08/2018 حدث بتاريخ: 23:26 25/08/2018

كشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، السبت، أن قطر طلبت من إيران زيادة حركة الملاحة بين ميناءي بوشهر جنوبي إيران وحمد في قطر.

وقال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية هادي حق شناس، إن طلب قطر جاء بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها.

وأوضح المسؤول الإيراني أن طهران أبلغت الجانب القطري بإمكانية الإفادة من ميناء بوشهر، لتنفيذ عمليات تصدير واستيراد البضائع.

وأضاف: "عمليا تم تنفيذ جزء من هذه العمليات، حيث يجرى نقل المنتجات الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري".

وقال مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية إنه "يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا ودول الجوار الأخرى إلى موانئ قطر باستخدام خطوط الملاحة المناسبة من ميناء بوشهر الإيراني".