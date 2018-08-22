الليرة التركية تستقر بعد اتهام بولتون أنقرة بارتكاب "خطأ كبير" بشأن القس

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:14 22/08/2018 حدث بتاريخ: 14:14 22/08/2018

استقرت الليرة التركية، التي تواجه ضغوطا، مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعدما قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا ارتكبت "خطأ كبيرا" بعدم إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفقدت الليرة 37 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، في أزمة أثارتها مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وتفاقمت جراء نزاع مع واشنطن.

وبلغت العملة التركية 6.0820 ليرة للدولار الساعة 09:33 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع إغلاق أمس الثلاثاء عند 6.0600 ليرة. وكان التداول هزيلا عن المعتاد وربما كان معظمه في الأسواق الخارجية، بعدما أغلقت الأسواق التركية في منتصف نهار الاثنين في عطلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى.