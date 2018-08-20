اتفاق بين قطر وتركيا لتسهيل التجارة والتبادل بعملتيهما

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:14 20/08/2018 حدث بتاريخ: 16:18 20/08/2018

وقعت تركيا وقطر اتفاقا بقيمة 3 مليارات دولار للتبادل بالليرة والريال بهدف تسهيل التجارة بين البلدين بعد أن شهدت الليرة التركية تدهورا على خلفية الأزمة مع واشنطن.

وقال البنك المركزي التركي الاثنين إن الاتفاق وقع في الدوحة الجمعة قبل إغلاق الأسواق وبدء إجازة عيد الأضحى.

واضاف أن الهدف من الاتفاق، وقيمته القصوى ثلاثة مليارات دولار، هو "تسهيل التجارة الثنائية بعملتي البلدين ودعم استقرارهما المالي".

وعدت قطر الأسبوع الماضي بضخ 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في تركيا خلال زيارة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أنقرة.

وشكر اردوغان أمير قطر وشعبها "لوقوفهما إلى جانب تركيا" ووصف الدوحة بأنها "بلد صديق وشقيق".

تحسنت العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وقطر، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة. ودعم اردوغان قطر منذ اندلاع الأزمة مع جاراتها الخليجيات في 2017.

تفاقمت الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا التي ترفض الافراج عن القس الأميركي أندرو برونسون الموضوع قيد الإقامة الجبرية ويحاكم بتهم على صلة بالإرهاب.

وضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على تعرفة الألومنيوم والفولاذ التركيين، فردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الأميركية، و هددت بالرد بالمثل إذا فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات.