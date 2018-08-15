أنقرة: قطر تستثمر 15 مليار دولار في تركيا

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "إلى اليسار" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم الأربعاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:51 15/08/2018 حدث بتاريخ: 19:52 15/08/2018

أبلغ مصدر حكومي تركي رويترز يوم الأربعاء أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا سيجري تمريرها إلى الأسواق المالية والبنوك.

وتم الاعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث تعاني تركيا من انهيار في قيمة عملتها الليرة، وسط توترات مع الولايات المتحدة.

وفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل القلق من تنامي تأثير أردوغان على الاقتصاد، ودعوته المتكررة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وفي أعقاب الإعلان، ارتفعت العملة التركية لوقت قصير إلى 5.8699 ليرة مقابل الدولار، من 6.04 ليرة، لكنها تراجعت إلى 6.0300 ليرة مقابل العملة الأمريكية في الساعة 1827 بتوقيت جرينتش.

وتعافت الليرة حوالي ستة في المئة يوم الأربعاء بعد أن قلص البنك المركزي السيولة بالعملة المحلية في السوق، وهو ما رفع أسعار الفائدة فعليا وقدم دعما لليرة.

والعلاقات جيدة بين تركيا وقطر، حيث وقفت أنقرة إلى جانب الدوحة بعدما قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والنقل معها العام الماضي، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

وأشاد متحدث باسم أردوغان بالعلاقات القطرية-التركية. وفي تدوينة على تويتر قال إبراهيم كالين على تويتر ”العوامل الأساسية للاقتصاد التركي متينة، وستخرج تركيا أكثر قوة من هذه العملية“.