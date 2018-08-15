العملة التركية تصعد 6% مقابل الدولار

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:18 15/08/2018 حدث بتاريخ: 11:39 15/08/2018

صعدت الليرة التركية ستة بالمئة إلى أقل من ستة ليرات مقابل الدولار اليوم الأربعاء مدعومة بخطوة اتخذتها الهيئة المعنية برقابة القطاع المصرفي بخصوص صفقات المبادلة وتوقعات بتحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعدما أطلقت أنقرة سراح جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس آذار.

وفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين بفعل مخاوف من دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي حليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي.

وفي الساعة 07:31 بتوقيت جرينتش، سجلت العملة التركية 6.0600 ليرة للدولار.