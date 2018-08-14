شركة بريطانية تتخلى عن مشروع للطاقة الشمسية في ايران بسبب العقوبات الاميركية

ايرانيون يحرقون اعلاما اميركية في طهران في 16 مايو ردا على قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي واعادة فرض العقوبات الاميركية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:54 14/08/2018 حدث بتاريخ: 21:54 14/08/2018

أعلن صندوق الاستثمار البريطاني كيركوس الثلاثاء، أنه سيتخلى عن مشروعه لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة نصف مليار يورو بسبب العقوبات الاميركية.

ونقل متحدث باسم الصندوق عن مديره العام دييغو بيازي قوله "إثر العقوبات الاميركية على ايران، قررنا وقف كل نشاطاتنا في ايران، وبينها مشروعنا لانتاج 600 ميغاوات. وسنواصل متابعة الوضع من كثب".

وكان من المفترض لو تحقق هذا المشروع لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أن يكون بين الاكبر في العالم، وأن يتيح لايران أن تحقق اهدافها الطموحة في مجال الاتكال على الطاقة المتجددة.

وطاقة هذه المحطة الشمسية البالغة 600 ميغاوات تمثل نظريا نصف طاقة مفاعل نووي.

وكيركوس عبارة عن شركة استثمار متخصصة في مجالات الطاقة، كانت تجنبت حتى الان الدخول في تفاصيل مشروعها الايراني.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني الى اعادة فرض عقوبات أميركية على ايران، ما دفع الكثير من الشركات الدولية الى الانسحاب تجنبا للتعرض للعقوبات الاميركية.

وكانت شركة ديملر الالمانية لانتاج السيارات أعلنت وقف نشاطها في ايران، وكذلك فعلت شركة توتال النفطية الفرنسية.