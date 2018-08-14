نيو الصينية للسيارات الكهربائية تقدم طلب اكتتاب بقيمة 1.8 مليار دولار في نيويورك

تحاول السلطات الصينية دفع عشرات الشركات المصنعة الى انتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية الكهربائية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:25 14/08/2018 حدث بتاريخ: 18:26 14/08/2018

قدمت شركة "نيو" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية (ان اي او) طلبا للاكتتاب العام بقيمة 1,8 مليار دولار في بورصة نيويورك في وقت تسعى فيه هذه الشركة إلى منافسة مثيلتها الأميركية "تيسلا".

والشركة واحدة من عشرات مصنعي السيارات الجدد في الصين حيث يدفع اصحاب القرار في بكين باتجاه مستقبل كهربائي بالكامل لأكبر سوق للسيارات في العالم.

وتسيطر شركات عمالقة السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية على مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود في الصين، لكن الشركات المحلية باتت رائدة عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية.

وفي الوقت الذي يجري فيه رئيس شركة تيسلا ألون موسك محادثات مع صندوق الثروة السيادية السعودي ومستثمرين آخرين لتصبح شركته خاصة، قدمت "ان اي او" أوراقها للجنة الأوراق المالية في البورصة الأميركية الإثنين.

لكن شركة السيارات الصينية الصاعدة تواجه طريقا طويلا أمام اقتراح تعويمها الذي يصل إلى 1,8 مليار دولار في بورصة نيويورك.

وكانت الشركة طرحت اولى سياراتها الكهربائية الرباعية الدفع وعددها 481 نهاية تموز/يوليو، مع حجوزات ودفعات إضافية لانتاج 17 الفا.

وتلقى "نيو" الدعم من شركة "تنسنت" العملاقة للتكنولوجيا والعديد من شركات مختصة بأسواق المال.

وقد حققت مبيعات بقيمة 7 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام لكنها تكبدت خسائر بلغت أكثر من 500 مليون دولار.

وفي العام الماضي، نمت سوق السيارات الكهربائية بنسبة 53 في المئة لتبلغ 780 الفا، لكن المركبات التي تسير بالطاقة الجديدة تشكل 2,7 في المئة فقط من إجمالي مبيع مبيعات السيارات في الصين.