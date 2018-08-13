الكرملين: روسيا تدعم استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:30 13/08/2018 حدث بتاريخ: 13:30 13/08/2018

قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا تفضل إجراء معاملات التجارة الثنائية مع جميع الدول بعملاتها الوطنية بدلا من الدولار، لكن هذه الفكرة تحتاج لبلورة التفاصيل قبل تنفيذيها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت إن تركيا تستعد لإجراء المعاملات التجارية بالعملات الوطنية مع الصين وروسيا وأوكرانيا.

ولدى سؤاله عن اقتراح أردوغان، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تطالب بمثل هذا الترتيب مع جميع الدول. وأضاف أن المسألة أثيرت في أكثر من مناسبة خلال المحادثات الثنائية بين تركيا وروسيا.