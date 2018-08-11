القضاء الأميركي يفرض على "مونسانتو" دفع حوالى 290 مليون دولار في قضية "راوند آب"

صورة ملتقطة في 9 يوليو 2018 في سان رافاييل في كاليفورنيا لعبوة من مبيد الأعشاب "راوند آب" من صنع "مونسانتو"

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:35 11/08/2018 حدث بتاريخ: 15:36 11/08/2018

فرضت محكمة في سان فرانسيسكو على مجموعة "مونسانتو" الأميركية للمنتجات الكيميائية الزراعية دفع حوالى 290 مليون دولار من العطل والضرر لتخلّفها عن التطرّق إلى خطورة مبيد الأعشاب "راوند آب" الذي تسبّب بسرطان لبستاني أميركي.

وخلصت هيئة المحلّفين إلى أن "مونسانتو" تصرّفت "بنيّة سيّئة" وإلى أن مبيد الأعشاب "راوند آب" ونسخته الموجّهة للاختصاصيين "رينجر برو" ساهما "بدرجة كبيرة" في إصابة المشتكي دواين جونسون بالمرض.

وطالب هذا الأخير بأكثر من 400 مليون دولار، باعتبار أن هذه المنتجات تسبّبت له بالسرطان وبأن "مونسانتو" تعمّدت التستّر عن خطورتها.

وحكم على المجموعة الأميركية بدفع 250 مليون دولار كتعويض عقابي، فضلا عن 39,2 مليون دولار كعطل وضرر.

وكان جونسون البالغ من العمر 46 عاما والمصاب بسرطان في مرحلة متقدّمة نتيجة استخدامه "راوند آب" في أعمال البستنة لسنوات طويلة يلاحق "مونسانتو" التي اشترتها "باير" الألمانية، أمام القضاء.

وبين 2012 و2014، رشّ جونسون "راوند آب" و"رينجر برو"، المؤلّفين من مادة غلايفوست الفعّالة التي تنقسم الآراء بشأن جدوى استخدامها، في حدائق مدرسة في مدينة صغيرة في كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة.

وقد أعلنت "مونسانتو" عن نيّتها استئناف الحكم.