"كروكس" تغلق آخر مصنعين لها في العالم

أخفاف "كروكس" في متجر في شيكاغو في 24 يوليو 2009

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:18 11/08/2018 حدث بتاريخ: 15:18 11/08/2018

استغنت ماركة "كروكس" الشهيرة للأخفاف البلاستيكية عن آخر مصنعين لها، وهما في المكسيك وإيطاليا، بهدف زيادة ربحيتها والتركيز على نمو أنشطتها الإلكترونية.

وكتبت "كروكس" في بيان نشرته أخيرا لمناسبة عرض نتائجها الربعية "في إطار الجهود المبذولة حاليا لتبسيط نشاطنا وتحسين ربحيتنا، أغلقت الشركة خلال الربع الثاني مصنعها في المكسيك كما قررت إغلاق آخر مصنع لها وهو في إيطاليا".

غير أن "كروكس" طمأنت محبي منتجاتها في العالم وبينهم السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما، في تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها "إنذار كاذب! نحن لسنا إلى زوال".

وتعتزم الشركة التي تتخذ مقرا لها في نيووت بولاية كولورادو غربي الولايات المتحدة، تلزيم إنتاجها إلى شركة أخرى والتركيز على تطوير نشاطاتها الإلكترونية. وهي عينت أخيرا في منصب المدير المالي آن ميلمان المديرة السابقة لموقع "زابوس" الالكتروني المتخصص في بيع الأحذية والتابع لـ"أمازون". وتتسلم ميلمان مهامها في 24 آب/اغسطس.

وأغلقت المجموعة 28 متجرا غير افتراضي خلال الربع الثاني من العام الحالي ولم تعد تشغّل سوى 400 متجر حول العالم، في إطار استراتيجيتها المعلنة في بداية العام والرامية لإغلاق أكثر من مئة متجر.

وكبدت هذه التدابير الشركة خسائر بقيمة 22 مليون دولار في الربع الثاني.

ولم تعط "كروكس" تفاصيل بشأن مستقبل موظفيها الذين طاولتهم عمليات إعادة الهيكلة مكتفية بالقول إنها وضعت ضمن جدول نفقاتها للربع الثاني مصاريف متصلة بهذه العملية كما أنها ستفعل ذلك أيضا في الأشهر المقبلة.

وفي المجمل، سجلت المجموعة أداء جيدا إذ بلغت قيمة أرباحها الصافية 30,4 مليون دولار أي حوالى ضعف أرباحها في الربع الثاني من 2017 (18,1 مليون). كذلك سجل رقم الأعمال ازديادا بنسبة 4,7 % خلال عام ليصل إلى 328 مليون دولار.