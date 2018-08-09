الليرة التركية تسجل مستويات قياسية منخفضة جديدة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:47 09/08/2018 حدث بتاريخ: 21:47 09/08/2018

سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس بعدما عاد وفد تركي من اجتماع مع مسؤولين أمريكيين دون حل فيما يبدو لخلاف دبلوماسي بين البلدين.

وبحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش سجلت العملة التركية 5.4810 أمام الدولار، منخفضة 3.6 بالمئة عن مستوى الإغلاق في الجلسة السابقة وبعد أن لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 5.5 ليرة.

وخسرت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين يوم الأربعاء، لكن لم تظهر أي مؤشرات على انفراجة بعد محادثات استمرت ساعة.

يرجع الخلاف بين البلدين بشكل أساسي إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأمريكي آندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.