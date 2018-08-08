الصين تقول أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية ردا على واشنطن

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:57 08/08/2018 حدث بتاريخ: 19:25 08/08/2018

اعلنت الصين الأربعاء أنها ستفرض رسوماً جمركية نسبتها 25% على سلع أميركية إضافية قيمتها 16 مليار دولار، تطبيقاً لتهديدها بالرد على رسوم جديدة تفرضها عليها الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان في الجولة الجديدة من النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم أدى الى اضطرابات في الأسواق العالمية.

وبحسب بيان نشرته وزارة المالية الصينية على موقعها، فسيبدأ تطبيق الرسوم الإضافية عند الساعة 12,01 يوم 23 آب/اغسطس.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان واشنطن الثلاثاء أنها ستفرض رسوماً على سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار ابتداء من نفس التاريخ.

وهذه الرسوم هي الجزء الثاني من الرسوم التي تخطط الولايات المتحدة فرضها على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار بدأت في السادس من تموز/يوليو عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، ما دفع بكين إلى الرد بالمثل.

وتدور معركة بين واشنطن وبكين بسبب اتهامات بأن اقتصاد الصين المعتمد على التصدير يستفيد من سياسات ومساعدات مالية غير منصفة كما يستفيد من المعرفة التكنولوجية الأميركية.

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن الحرب التجارية "يسهل الفوز بها" وحذر من أنه سيستهدف جميع الصادرات الصينية اذا لم تتراجع بكين وتتخذ خطوات لخفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة وقدره 335 مليار دولار.