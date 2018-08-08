النفط يتراجع بفعل انخفاض واردات الصين لكن عقوبات إيران تدعم السوق

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:56 08/08/2018 حدث بتاريخ: 11:25 08/08/2018

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد ضعيفة نسبيا بالرغم من أن السوق لا تزال تحظى بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وفرض عقوبات على إيران.

وفي الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.50 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 69.15 دولار للبرميل.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام قليلا في يوليو تموز بعدما تراجعت في الشهرين السابقين لكنها لا تزال من أدنى المستويات منذ بداية العام الحالي بفعل تراجع الطلب من المصافي المستقلة.

غير أن الأسواق لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران أمس الثلاثاء تستهدف مبدئيا مشتريات إيران من الدولار الأمريكي، المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.

واعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني ستستهدف واشنطن أيضا قطاع النفط الإيراني.

وبعيدا عن العقوبات، تركز سوق النفط أيضا على السوق الأمريكية حيث أعلن معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس آب إلى 407.2 مليون برميل.