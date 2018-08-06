الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة مع ارتفاع الدولار

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:34 06/08/2018 حدث بتاريخ: 11:35 06/08/2018

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة واستقرت مع تماسك الدولار اليوم الاثنين، لكن جرى تداول المعدن النفيس فوق أقل مستوى في 17 شهرا مدعوما بالمخاوف المتعلقة بالخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1213.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل 1217.85 دولار في التعاملات المبكرة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة الي 1221.4 دولار للأوقية.

تعافت أسعار الذهب يوم الجمعة من أقل مستوى في 17 شهرا البالغ 1204 دولارات للأوقية مع تراجع الدولار عقب بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو تموز.

لكن العملة الأمريكية تعافت اليوم وصعدت أمام العملات الرئيسية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 15.39 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 831.10 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 911.97 دولار للأوقية.