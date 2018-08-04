السعودية تقرر استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب

جنود يمنيون حكوميون في مرفأ مدينة المخا في 9 فبراير 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:32 04/08/2018 حدث بتاريخ: 15:35 04/08/2018

أعلنت السعودية أنها قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءًا من اليوم السبت، بعدما اتخذ التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن "التدابير والإجراءات اللازمة".

وقال وزير الطاقة خالد الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن هذه الإجراءات تضمن "أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي"، من دون ان يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وكانت المملكة أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 تموز/يوليو الماضي بعدما تعرضت ناقلتا نفط سعوديتان تحمل كل منهما مليوني برميل الى هجوم شنه المتمردون الحوثيون في اليمن.

وأكد الفالح أن "أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هي مصلحة دولية مشتركة و يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها".

تقود السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التحالف العسكري في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين الحوثيين المتهمين من قبل الرياض بتلقي الدعم من إيران.

وقتل في اليمن منذ التدخل العسكري السعودي أكثر من عشرة آلاف شخص.