إيران للطيران ستتسلم خمس طائرات من الشركة الفرنسية الايطالية "آ تي إر" الأحد

صورة التقطت في 11 يناير 2017 يظهر فيها شعار "إيران إير" معروضا على لوحة خلال مراسم تسليم طائرة إيرباص إيه 321 للشركة في مركز إيرباص في كولومييه بجنوب غرب فرنسا

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:47 04/08/2018 حدث بتاريخ: 12:47 04/08/2018

أعلنت شركة إيران للطيران "إيران إير" السبت أنها ستتسلم خمس طائرات جديدة من شركة "آ تي إر" الفرنسية الإيطالية الأحد، قبل إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة على البلاد.

وأعلنت الشركة في بيان أنه "بناء على اتفاقات موقعة، ستسلم خمس طائرات +آ تي إر+ جديدة في مطار مهر آباد الأحد الساعة 9,00 (4,30 ت غ)".

ويندرج هذا الإعلان في سياق اتفاق وقعته الشركة في نيسان/أبريل 2017 لشراء عشرين طائرة جديدة، تسلمت منها ثمانية حتى الآن.

ويثير إمكان تنفيذ الاتفاق شكوكا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني الموقّع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى الست، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

وتشكو إيران من أن هذه العزلة الاقتصادية تمنعها من تجديد أسطولها الجوي المتقادم، ما يعرّض حياة الركاب للخطر.

وأرغمت شركة "آسمان للطيران" في شباط/فبراير على تجميد طائراتها "آ تي إر" بعد تحطم إحداها في جبال زاغروس ومقتل الركاب الـ66 على متنها.