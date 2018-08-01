الصين تتعهد بالرد إذا فرض ترامب رسوما بنسبة 25% على بعض وارداتها

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:27 01/08/2018 حدث بتاريخ: 16:36 01/08/2018

قالت الصين اليوم الأربعاء إن "الابتزاز" لن يجدي نفعا، وإنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة مزيدا من الخطوات لعرقلة التجارة، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع على الخطة يوم الثلاثاء إن هذا الاقتراح سيزيد نسبة الرسوم المحتملة من 10 بالمئة كانت الإدارة الأمريكية اقترحتها في البداية يوم العاشر من يوليو تموز لتلك الرسوم في محاولة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية.

وتستهدف الرسوم الجمركية آلاف الواردات الصينية التي تشمل منتجات غذائية وكيماويات والصلب والألومنيوم وسلعا استهلاكية من بينها طعام الكلاب والأثاث والسجاد وإطارات السيارات والدراجات وقفازات البيسبول ومستحضرات التجميل.

وبالرغم من أن الرسوم لن تفرض حتى يجري طرحها للنقاش العام، فإن زيادة مستوى الرسوم المقترحة إلى 25 بالمئة سيؤدي إلى تصاعد النزاع التجاري المستعر بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأشار المصدر إلى أن إدارة ترامب قد تعلن اقتراح الرسوم الأعلى اليوم الأربعاء.

وتعهدت الصين، التي تتهم الولايات المتحدة بالتنمر، بالرد إذا مضى ترامب في اتخاذ هذه الإجراءات وحذرت من أن أساليب الضغط ستبوء بالفشل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية "الضغط والابتزاز الأمريكي لن يجدي نفعا. إذا اتخذت الولايات المتحدة مزيدا من الخطوات التصعيدية، فستتخذ الصين حتما إجراءات مضادة وسنحمي حقوقنا الشرعية بحزم".

ويخشى المستثمرون أن يضر النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين النمو العالمي ونددت مجموعات أعمال أمريكية بالرسوم التجارية المشددة التي يسعى ترامب لفرضها برغم تعبيرها عن القلق مما تصفها بممارسات الصين القائمة على أسس تجارية بحتة.

وامتنعت متحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن التعقيب على الزيادة المقترحة في نسبة الرسوم الجمركية أو ما إن كان سيجري تعديل الموعد النهائي المحدد للتعليق قبل تطبيق القرار.

وفي أوائل يوليو تموز، فرضت الحكومة الأمريكية رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار مبدئيا. وردت بكين بفرض رسوم مماثلة على صادرات أمريكية إلى الصين بنفس القيمة.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي في البداية حدد يوم 30 أغسطس آب موعدا نهائيا لتلقي التعليقات العامة على الرسوم المقترحة بنسبة 10 بالمئة وتخصيص الفترة بين 20 و23 أغسطس آب لعقد جلسات استماع عامة.

ويستغرق الأمر عادة أسابيع بعد الانتهاء من التعليقات العامة لتفعيل الرسوم الجمركية.