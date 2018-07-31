تراجع كبير في قيمة "بتكوين"

بتكوين خسرت 5 بالمئة من قيمتها

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:36 31/07/2018 حدث بتاريخ: 22:34 31/07/2018

هبطت عملة بتكوين أكثر من 5 بالمئة أثناء التعاملات، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أسبوع، مع مواصلة المستثمرين تقليص حيازاتهم من العملات الرقمية.

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، هبطت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم 5.21 بالمئة إلى 7735.00 دولارا، بعد أن تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل من 7700 دولار أميركي.

وتراجعت بتكوين عن مستوى 8000 دولار، الاثنين، مع تقليص المستثمرين تعرضهم للعملات الرقمية وغيرها من الأصول العالية المخاطر بعد المزيد من الخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت.

وهبطت العملة الرقمية 2.64 بالمئة إلى 7999.89 دولار على منصة بورصة "بتستامب" ومقرها لوكسمبورغ.

وفي نهاية جلسة التداول، عادت بتكوين إلى الصعود فوق 8000 دولار مع تقليصها خسائرها إلى 0.99 بالمئة عند 8135.11 دولار.