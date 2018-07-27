تراجع كبير لسهم "تويتر" بعد انخفاض عدد مستخدميها

تويتر

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:08 27/07/2018 حدث بتاريخ: 20:08 27/07/2018

تراجع سعر سهم "تويتر" بنسبة 14 % الجمعة عند افتتاح بورصة وول ستريت بعد الاعلان عن النتائج الربعية لشبكة التواصل الاجتماعي التي اظهرت انخفاضا طفيفا في عدد مستخدميها.

وبعيد بدء المداولات في بورصة نيويورك تراجع سعر السهم بنسبة 14,28 % ليصل الى 36,80 دولارا. وكان تراجع باكثر من 20 % في المبادلات الالكترونية التي سبقت فتح البورصة رسميا.

واعلنت "تويتر" ان ارباحها بلغت مئة مليون دولار في الربع الثاني اثر خسائر قدرها 116 مليونا قبل سنة، مع ارتفاع العائدات بنسبة 24 % الى 711 مليونا.

إلا أن الشركة ومقرها سان فرانسيسكو اشارت الى ان عدد مستخدميها الشهريين النشطين تراجع بمعدل مليون شخص مقارنة بالربع السابق الى 335 مليونا في خضم حملة للتصدي للحسابات المزيفة.

وتوقعت "تويتر" ان يتراجع عدد المستخدمين بعد خلال الربع الحالي.

وقالت "تويتر" ان التراجع عائد الى "اعطاء الاولوية لتصحيح وضع المنصة" وبدرجة اقل الى الانظمة الاوروبية لحماية البيانات التي تحد من قدرة شركات الانترنت للتعامل مع بيانات المستخدمين.

وأكد المدير التنفيذي جاك دورسي أن النتائج تعكس الاستثمار في "مسار سليم على المدى الطويل" لتويتر مشيرا الى الجهود المبذولة لوقف السلوك غير المناسب.

وكان سعر سهم "تويتر" قد زاد اكثر من مرتين في السنة الاخيرة بسبب مؤشرات الى تحقيق ارباح مستدامة بعد سنوات من الخسائر المتكررة.