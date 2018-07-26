البنك المركزي الاوروبي يبقى على اسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:38 26/07/2018 حدث بتاريخ: 17:48 26/07/2018

قرر محافظو البنك المركزي الاوروبي الخميس الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة "على الاقل حتى نهاية صيف 2019"، بحسب متحدث باسم البنك رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وابقى البنك على معدل فائدة اعادة التمويل الرئيسية عند صفر بالمائة، ومعدل فائدة الاقراض الهامشي عند 0,25 بالمائة، وسعر فائدة الودائع عند -0,4 في المائة، ما يعني ان البنوك تدفع مقابل ايداع الاموال في البنك المركزي.

وقرر محافظو البنك كذلك الاستمرار في خطط خفض الى النصف "التسهيل الكمي" الذي يعني الشراء الواسع للسندات ابتداء من تشرين الاول/اكتوبر قبل انهاء البرنامج في نهاية العام.

وجاء اجتماع البنك بعد يوم من اعلان رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر والرئيس الاميركي دونالد ترامب عن سلسلة اجراءات لنزع فتيل الخلاف التجاري المتصاعد بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي حذر مرارا من "المخاطر على التوقعات الاقتصادية بسبب الاجراءات الحمائية".