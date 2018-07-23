اتحاد الصناعات الألماني يرفض "الابتزاز" الأميركي

60 في المئة من السيارات الألمانية تصنع للتصدير (أرشيف)

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:51 23/07/2018 حدث بتاريخ: 23:51 23/07/2018

دعا رئيس اتحاد الصناعات الألماني كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للنزاع التجاري الآخذ في التصاعد بين القوتين الاقتصاديتين، لكنه دعا الأوروبيين عدم السماح لواشنطن بابتزازهم.

وقال ديتر كمبف اليوم الاثنين إنه "لا يتعين أن تسمح أوروبا لنفسها بالرضوخ للابتزاز، ويجب أن تتصرف بثقة" عندما يزور رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر واشنطن الأربعاء المقبل.

وحث كمبف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "تهدئة الخطاب"، وإزالة الرسوم الجمركية التي قال إنها فرضت "بذريعة الأمن القومي".

ولفت كمبف إلى أن مصنعي السيارات الألمان وحدهم يوظفون 180 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأن 60 بالمائة من السيارات التي ينتجونها تصنع للتصدير. كما دعا إلى محادثات لتسوية النزاعات التجارية عبر منظمة التجارة العالمية.