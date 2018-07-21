صندوق النقد: الرسوم الجمركية "تؤذي" اقتصاد العالم

"حرب جمركية" بين أميركا والصين

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:53 21/07/2018 حدث بتاريخ: 22:53 21/07/2018

حذر صندوق النقد الدولي قادة الاقتصادات العالمية السبت من أن تبادل فرض رسوم جمركية سيضر بالنمو العالمي، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد كبير للخلاف مع الصين.

وقالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها ستقدم لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في "مجموعة العشرين" المجتمعين في بوينس أيرس تقريرا يتضمن تفاصيل تبعات القيود التي أعلنت بالفعل على التجارة العالمية.

وجاء تحذيرها بعد تصريح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين للصحفيين في عاصمة الأرجنتين أن "الاقتصاد الكلي لأكبر اقتصاد في العالم لم يتأثر بعد".

وتفجرت الخلافات التجارية التي تستعر منذ فترة طويلة في العلن بالأشهر الأخيرة، وتبادلت الولايات المتحدة والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فرض رسوم على سلع بقيمة 34 مليار دولار، إلى الآن.

ويأتي اجتماع بوينس أيرس في مطلع الأسبوع وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الجانبين، في حين هدد ترامب الجمعة بفرض رسوم على صادرات صينية للولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار.

وسيحاول منوتشين حشد تأييد الحلفاء في "مجموعة السبع" لواشنطن في المواجهة مع الصين، ولكنهم قد يحجمون عن التعاون مع الولايات المتحدة بعد أن فرضت رسوما على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا، ما دفعهما لاتخاذ إجراءات مضادة.