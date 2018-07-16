البيتكوين.. سرقات بـ800 مليون دولار في 6 أشهر

أكبر عملية سرقة في 2018 جرت في اليابان

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:47 16/07/2018 حدث بتاريخ: 23:47 16/07/2018

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن قراصنة الإنترنت سرقوا أكثر من 800 مليون دولار من مؤسسات تتعامل بالعملات الافتراضية، "البيتكوين"، خلال العام الجاري.

وسجلت أكبر سرقة هذا العام في اليابان، حيث خسرت الشركة المالية "كوين شك" في يناير الماضي أكثر من 500 مليون دولار في واقعة قياسية.

أما في كوريا الجنوبية، ففقد مصرف "بيت هامب" 30 مليون دولار في عملية سرقة مماثلة، مما أدى إلى إرباك أنشطتها في السوق.

وتدفع الهجمات الإلكترونية الشركات المالية التي تتعامل بالعملات الرقمية إلى زيادة التأمين حتى تحافظ على ثقة الزبائن.

ويرى خبراء ماليون أن النمو السريع لسوق العملات الرقمية وغياب إطار قانوني شامل ينظم العملية، أمران يزيدان من الفوضى والعرضة للجرائم الإلكترونية.

فضلا عن ذلك، تتيح المواقع التي تجري فيها عمليات بيع وشراء العملات الرقمية وصول القراصنة إلى البيانات المسجلة في المنصة الإلكترونية.