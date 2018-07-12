إعادة فتح حقل الفيل النفطي في ليبيا

أحد حقول النفط في ليبيا- أرشيفية

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:49 12/07/2018 حدث بتاريخ: 23:49 12/07/2018

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تعيد فتح حقل الفيل النفطي بعد تسوية نزاع مع الحرس بشأن الأجور والمزايا تسبب في إغلاق الحقل في فبراير.

وذكرت المؤسسة في بيان أنه من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الفيل إلى 50 ألف برميل يوميا خلال 48 ساعة، وإلى 72 ألف برميل يوميا خلال الثلاثة أيام التي تليهما، وفق "رويترز".

وتدير الحقل شركة "مليتة" للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية.

ويعطي استئناف الإنتاج دفعة لصناعة النفط في ليبيا، ويأتي بعد استئناف تشغيل موانئ نفطية رئيسية في شرق البلاد.

وكان توقف تشغيل تلك الموانئ والذي بدأ في منتصف يونيو، قد خفض إنتاج ليبيا من النفط الخام بأكثر من النصف من مستويات بلغت1.28 مليون برميل يوميا في فبراير.

ويجري استئناف العمليات تدريجيا في حقول نفطية متصلة بالموانئ الشرقية، مع استئناف الانتاج الخميس في حقل أبو الطفل الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يوميا والذي تديره أيضا شركة مليتة.