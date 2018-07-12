صندوق النقد الدولي مستمر بنفس نظرته لمصر

جانب من العاصمة المصرية القاهرة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:43 12/07/2018 حدث بتاريخ: 21:44 12/07/2018

حافظ صندوق النقد الدولي، الخميس، على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض البلاد.

وذكر الصندوق أنه ما زال يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 في المئة في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي.

ويرتقب أن يساعد هذا التحسن على تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 4 بالمئة في توقعات سابقة.

وقال الصندوق إن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد.