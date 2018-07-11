اوبك تحذر من "اخطار" الحرب التجارية على سوق النفط

اوبك

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:18 11/07/2018 حدث بتاريخ: 17:18 11/07/2018

حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الاربعاء من ان التوترات في التجارة العالمية يمكن ان يكون لها تأثير سلبي على سوق النفط من خلال انخفاض الطلب على الخام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري ان انتعاش التجارة العالمية في عامي 2017 و2016 ساعد على زيادة النمو الاقتصادي وهو ما زاد بدوره من الطلب على الخام.

الا انها قالت ان ذلك قد يتغير بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. وهددت واشنطن الثلاثاء بفرض رسوم جديدة على سلع صينية اخرى بقيمة 200 مليار دولار، بينما توعدت بكين بالرد بالمثل.

وجاءت هذه الخطوات في الحرب التجارية بين اكبر اقتصادين في العالم بعد بدء فرض الجانبين لرسوم على سلع بقيمة 34 مليار دولار.

وطبقا للمنظمة فإن "عودة ظهور العوائق التجارية العالمية لم يحدث حتى الان سوى تأثيرات ضئيلة على الاقتصاد العالمي .. ولكن اذا تصاعدت التوترات التجارية ... فإن ذلك قد يؤثر على الاعمال ومشاعر المستهلكين".

وقالت ان ذلك "قد يبدأ في التأثير السلبي على الاستثمارات وتدفق رؤوس الاموال وانفاق المستهلكين وبالتالي التأثير سلبا على سوق النفط العالمي".

ويأتي تقرير اوبك بعد ان تعهدت دول المنظمة وروسيا، غير العضو في المنظمة، بزيادة انتاج النفط خلال اجتماعها في فيينا الشهر الماضي.

وجاء الاتفاق على رفع الانتاج بعد ان شهدت اسعار النفط ارتفاعا كبيرا في وقت سابق من هذا الشهر ووصلت الى 80 دولارا للبرميل في ايار/مايو.

وبحسب التقرير الذي يستند الى مصادر ثانوية، فقد وصل انتاج اوبك الى معدل 32,33 مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو، اي بزيادة بمقدار 173 الف برميل يوميا عن الشهر الذي سبق. وقال التقرير ان "انتاج النفط الخام زاد بشكل خاص في السعودية والعراق ونيجيريا والكويت والامارات، بينما انخفض الانتاج في ليبيا وفنزويلا وانغولا".