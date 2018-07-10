"اوبر" تستثمر في خدمة "لايم" لمركبات السكوتر الكهربائية

اوبر

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:34 10/07/2018 حدث بتاريخ: 13:34 10/07/2018

أعلنت شركة "لايم" الأميركية الناشئة أن مجموعة "اوبر" المتخصصة في خدمات الأجرة قررت الاستثمار في هذه الخدمة لمركبات السكوتر الكهربائية إلى جانب "غوغل".

وقال توبي صن أحد مدراء "لايم" إن "غوغل فنتشرز" (جي في) و"اوبر" هما من بين المجموعات التي استثمرت 335 مليون دولار في "لايم" إلى جانب "الفابت" المجموعة الأم لشركة"غوغل" ومستثمرين آخرين.

ويترافق هذا الاستثمار مع شراكة تتيح للمستخدمين حجز مركبة سكوتر "لايم" عبر تطبيق "اوبر".

وأضاف توبي صن "هذه الموارد الجديدة ستعطينا فرصة توسيع عملياتنا عالميا وتطوير تقنيات ومنتجات جديدة لمستهلكينا إضافة إلى بنانا التحتية وطواقم عملنا".

واستحوذت "اوبر" في نيسان/ابريل على شركة ناشئة أخرى متخصصة في الرحلات التشاركية عبر الدراجات الكهربائية هي "جامب".

وقد حذت منافستها الأبرز في الولايات المتحدة "ليفت" حذوها عبر الإعلان الأسبوع الماضي عن الاستحواذ على "موتيفيت" المتخصصة أيضا في تأجير الدراجات.

وتتيح "لايم" التنقل عبر مركبات السكوتر الكهربائية التابعة لها في حوالى 70 مدينة حول العالم.

ومع هذا الاستثمار الجديد، باتت قيمة "لايم" تتخطى مليار دولار. والمساهمون الآخرون في الشركة هم "أي في بي" و"اتوميكو" و"فيدلتي مانجمنت" و"ريسيرتش كومباني" التي انضمت إلى "انديسن هوروفيتس" و"كوتيو" و"فيفث وول" وصندوق "جي اي سي" السنغافوري.